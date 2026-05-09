„Er war ein großes Vorbild – Hosiner beendet Fußballkarriere

Philipp Hosiner beendet mit Saisonende seine aktive Karriere. Der 36-Jährige kehrte 2023 zur Austria zurück und führte die Young Violets als Kapitän zurück in die 2. Liga. Künftig bleibt „Hosi“ dem Verein aber erhalten und arbeitet als Individualtrainer für die Offensivspieler in der Austria-Akademie.

Fußballer beendet Karriere

Schon während seiner letzten Jahre bei den Young Violets war Hosiner weit mehr als nur ein Spieler. Er galt als Führungsspieler, Mentor und wichtiges Vorbild für die jungen Talente. „Ich bin vor drei Jahren zur Austria zurückgekehrt, mit dem klaren Ziel, meine Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben“, erklärte Hosiner. Nach dem Aufstieg sei für ihn jetzt „der optimale Zeitpunkt“ gekommen, die Karriere zu beenden. Auch die Unterstützung der Fans ging an ihm nicht spurlos vorbei. „Jedes Mal, wenn ich am Verteilerkreis gespielt habe, habe ich von den Fans das Vertrauen gespürt – vor zehn Jahren genauso wie heute.“

© Anne-Sophie Danner-Fellinger Philipp Hosiner verkündete sein Karriereende am Mittwochabend beim Mitgliederfest.

91 Tore für Hosiner

„Er war ein großes Vorbild für unsere jungen Spieler und hat unsere Standards im Team ganz nach oben geschraubt“, betont Young-Violets-Trainer Max Uhlig. Hosiner würde bei der Austria eine starke Bilanz hinterlassen. In insgesamt 161 Spielen erzielte er 91 Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor. Unvergessen sei vor allem die Saison 2012/13, in der er die Veilchen mit 32 Toren zum bislang letzten Meistertitel schoss und zusätzlich als Spieler der Saison ausgezeichnet wurde. Auch international machte Hosiner auf sich aufmerksam. Im entscheidenden Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Dinamo Zagreb bereitete er das 3:2 von Roman Kienast vor. Später traf er in der Gruppenphase gegen Zenit St. Petersburg gleich zweimal.

Philipp Hosiner kämpfte gegen Krebs

Neben den sportlichen Erfolgen musste der Sportler aber auch schwere Zeiten durchstehen. 2015 wurde bei einem Medizincheck ein zwei Kilo schwerer Tumor an seiner linken Niere entdeckt. Nach einer erfolgreichen Operation kämpfte er sich zurück auf den Fußballplatz. Rückblickend sagte er: „Der glückliche Umstand, dass man als Profi-Fußballer routinemäßig medizinische Kontrollen hat, hat mir vermutlich das Leben gerettet.“