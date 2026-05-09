Nach schwerem Unfall: 27-Jähriger stirbt zwei Tage später im Krankenhaus

Der junge Mann wollte bei roter Ampel den Zebrastreifen überqueren, doch das wurde ihm zum Verhängnis: Er wurde von einem Auto erfasst und verstarb wenige Tage später im Krankenhaus.

Am vergangenen Mittwoch kam es in Vösendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) zu einem tragischen Unfall: Nachdem ein Mann bei rot über die Ampel gegangen ist, wurde er von einem Auto angefahren. Er musste noch vor Ort reanimiert werden. Mehr dazu hier: Reanimiert: Fußgänger geht bei rot über die Ampel, wird umgefahren. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Wie die Polizei am Freitagabend bekannt gab, ist der schwer verletzte syrische Staatsbürger aus Wien im Krankenhaus verstorben.