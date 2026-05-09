KI im Krankenhaus: Chance oder Risiko?

KI kann viele Prozesse vereinfachen, wie etwa schnellere Diagnosen auch bei seltenen Krankheiten. Doch sie birgt auch einige Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.

Wie viel Künstliche Intelligenz (KI) bereits im Krankenhaus eingesetzt wird, bekommen Patienten eigentlich gar nicht mit. In der Diagnostik, der Pflege und der Organisation unterstützt KI bereits viele Prozesse – zum Beispiel bei der Früherkennung von Krankheiten oder auch der Einschätzung von Risiken.

KI im Einsatz gegen Darmkrebs

So kommt KI beispielsweise zum Einsatz, um kleinste Veränderungen bei Darmkrebs frühzeitig zu erkennen oder um mögliche Krankenhauskeime zu identifizieren. „Das System findet aus Patient:innendaten heraus, welche Patient:innen eine Infektion entwickeln könnten. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die das System erstellt und dann warnt“, erklärt Johanna Rohrhofer, Leiterin des Innovationsmanagements der Vinzenz Gruppe.

Unterstützung im Krankenhausalltag

Auch im Alltag der Krankenhäuser wird die Technologie immer mehr genutzt – etwa bei der Erstellung von Arztbriefen, in der OP-Planung oder bei Dienstplänen. Gleichzeitig wird aber auch auf mögliche Nebenwirkungen hingewiesen: KI könne Prozesse zwar effizienter machen, aber auch dazu führen, dass Inhalte unnötig in die Länge gezogen werden. „Das beste KI-System, das auf einen schlechten Prozess aufgestülpt ist, wird zu einem Mehraufwand und zu einer Unzufriedenheit führen. Wichtig ist es, unsere Mitarbeiter:innen gut abzuholen, wo sie KI einsetzen können, aber auch wo die Grenzen sind“, betont Rohrhofer.

©Robin Weigelt „Früher erhielt man kurze, prägnante Antworten auf E-Mails. Heute unterstützt die KI beim Schreiben, und man bekommt sehr lange, aufgebauschte Texte. Sie sind zwar inhaltlich korrekt, hätten aber kürzer sein können“, weiß Johanna Rohrhofer.

Die Grenzen der KI

In der Radiologie unterstützt KI vor allem bei der Bildauswertung und verbessert die Diagnosegenauigkeit. „KI erhöht die Diagnosegenauigkeit und kann Dinge werten, die wir nicht gut erkennen können“, sagt Christian Neumann Leiter der Radiologie und Nuklearmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien. Mit KI können vor allem auch seltene Krankheiten schneller erkannt werden. Dennoch bleibe sie ein Hilfsmittel und könne nicht als einzige Entscheidungsgrundlage dienen. Grenzen zeigt die Technologie vor allem dort, wo sich Gewebe bewegt oder sich Bedingungen schnell verändern. In solchen Fällen sei menschliches Eingreifen weiterhin notwendig.

©Krankenhaus der Barmherzigen Brüder_Schedl „Nieren liegen sehr weich im Körper. Sobald man sie punktiert, verschiebt sich das Gewebe stark, und dann ist die KI blind. Sie findet nicht mehr den Herd, den wir identifiziert haben. In solchen Momenten lege ich die KI zur Seite und arbeite klassisch händisch weiter“, so Neumann.

KI-Nutzung: Wer trägt die Verantwortung?

Ein weiterer wichtiger Punkt, ist die Frage nach der Verwantwortung. „KI ist immer nur so stark wie die Basis, auf der sie trainiert wurde. Wer ist schuld, wenn eine Diagnose falsch ist, da manche Diagnosen atypisch sind?“, erklärt Neumann. Problematisch sei vor allem aber auch die Datenbasis: „Frauen, Menschen mit dunkler Haut oder ältere Personen sind in vielen klinischen Studien unterrepräsentiert“, warnt Johanna Rohrhofer. Dadurch könnten Systeme verzerrte Ergebnisse liefern.

Menschen sind nicht ersetzbar

Trotz aller Fortschritte bleibt für beide klar: KI unterstützt, ersetzt aber nicht den Menschen. Besonders in der direkten Patientenbetreuung bleibe Empathie entscheidend. „Wenn Patient:innen einem verzweifelt in die Augen schauen und sagen: ‚Helfen Sie mir‘, dann sind wir da und hören zu“, so Neumann.