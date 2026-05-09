Ellbogenschlag ins Gesicht: Randalierer attackiert Beamte

Ein 30-jähriger Österreicher griff in den frühen Morgenstunden mehrere Polizisten an. Nach einem Ellbogenschlag ins Gesicht eines Beamten klickten die Handschellen.

In der Nacht auf Samstag, 9. Mai 2026 wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling zur Meidlinger Hauptstraße gerufen. Der Grund? Eine lautstark lärmende Person. Diese lief auf der Straße herum. „Vor Ort konnten die Beamten einen am Boden sitzenden Mann antreffen. Als sie den Unbekannten ansprachen, sprang der Mann auf, versetzte einem der Polizisten einen heftigen Stoß gegen die Brust und anschließend einen Schlag mit dem Ellbogen ins Gesicht“, so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Drei Beamte verletzt

Die anwesenden Beamten mussten Körperkraft anwenden, um einen weiteren

Angriff des 30-jährigen Österreicher zu verhindern. Er wurde in weiterer Folge wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Drei Beamte wurden während der Festnahme verletzt. „Der Mann befand sich in einem augenscheinlich psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung“, so abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 11:50 Uhr aktualisiert