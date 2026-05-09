Schock am Bahnhof: 25-Jähriger bedroht Security zweimal mit Messer

Gleich zweimal musste die Polizei am Freitagfrüh zum Hauptbahnhof ausrücken. Der Mann soll zunächst das Sicherheitspersonal mit einem Messer bedroht haben. Nach einer kurzen Flucht kam er zurück und bedrohte sie erneut.

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit mussten die Beamten zum Hauptbahnhof in Wien ausrücken. Dort soll ein Mann das Sicherheitspersonal mit einem Messer bedroht haben. „Der vorerst Unbekannte soll vor den Sicherheitsmitarbeitern ein Messer gezogen, sich damit über die Kehle gestrichen und sie anschließend verbal bedroht haben“, erklärt die Polizei. Erst als die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Mann.

Nach Flucht: Unbekannter bedroht Personal erneut

Nur kurze Zeit später kehrte der Unbekannte zurück. Diesmal hielt er sich an einem der Bahnsteige im Gleisbereich auf. Er wurde durch die Sicherheitsmitarbeiter aufgefordert zu gehen. Anstatt Folge zu leisten, kam es erneut zu einer Bedrohung mit einem Messer. Den alarmierten Beamten gelang es, den 25-jährigen Bulgaren vorläufig festzunehmen.

Möglicher Zusammenhang mit Diebstahl

„Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige mit einem Fahrrad, welches im April als gestohlen gemeldet wurde, zum Bahnhof fuhr und dieses dort abstellte“, heißt es. Ob der Verdächtige mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht, wird derzeit ermittelt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 25-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.