Ekel-Vorfall vor Lokal: Mann (35) versucht Tür anzuzünden

Der 35-jährige Deutsche soll mehrmals gegen die Tür getreten, sie beschmiert und versucht haben, sie anzuzünden. Anschließend urinierte er gegen die Tür und ergriff dann die Flucht.

Ein Zeuge konnte am Freitagabend vor einem Lokal in Mariahilf (6. Bezirk, Wien) beobachten, wie ein Unbekannter mehrmals gegen die verschlossene Eingangstür trat. „Weiters soll der Mann eine derzeit unbekannte Substanz an der Tür verteilt und versucht haben, diese anschließend mit einem Feuerzeug anzuzünden“, informiert die Polizei. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Deutscher wurde angezeigt

Anschließend soll der Mann noch gegen die Tür uriniert haben und sich danach entfernt haben. Die Beamten konnten schließlich einen Mann anhalten, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Bei dem 35-jährigen Deutschen wurden ein kleines Fläschchen mit einer derzeit unbekannten Substanz sowie ein Feuerzeug vorgefunden und sichergestellt. Die Tür wurde leicht beschädigt. Der 35-Jährige wurde mehrfach auf freiem Fuß angezeigt.