Neue Schutzzonen in Wien: Große Polizeiaktion gestartet

In Wien gibt es eine neue Alkoholverbots- sowie eine Schutzzone. Im Zuge einer Schwerpunktaktion standen vor allem Kontrollen und Aufklärung im Vordergrund.

Vor kurzem wurde eine neue Schutzzone sowie eine Alkoholverbotszone in Wien vorgestellt. Ziel der Maßnahmen sei es laut den Verantwortlichen, Konflikte frühzeitig zu entschärfen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Bei einer gemeinsamen Schwerpunktaktion der Landespolizeidirektion Wien und der Stadt Wien standen am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag gleich mehrere Bereiche im Mittelpunkt.

©Stadt Wien | Die Schutzzone Fritz-Imhoff-Park wird von der Polizei kontrolliert. ©Stadt Wien | Der Westbahnhof ist eine Alkoholverbotszone.

Schutzzone und Alkoholverbotszone als Sicherheit

Im Rahmen der Aktion waren zahlreiche Einsatzkräfte der Wiener Polizei, des Landeskriminalamts, der Fremdenpolizei, der Polizeidiensthundeeinheit sowie Mitarbeiter der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien im Einsatz. Kontrolliert wurde hauptsächlich die Einhaltung der neuen Maßnahmen. Dafür stand die Aufklärung über Inhalt und Geltungsbereich im Vordergrund. Die eingesetzten Kräfte suchten gezielt das Gespräch, um auf die neuen Regelungen aufmerksam zu machen und das Sicherheitsgefühl vor Ort zu stärken. „Die eingeführte Schutzzone und Alkoholverbotszone sind wichtige Maßnahmen, um die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig zu stärken“, erklärte Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan. Gleichzeitig solle dadurch ein rasches Einschreiten der Exekutive ermöglicht werden.

„Wien bleibt sicher, weil wir Verantwortung übernehmen“

Auch Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, sprach von einem wichtigen Schritt: „Wien bleibt sicher, weil wir gemeinsam Verantwortung übernehmen.“ Die Bilanz der Schwerpunktaktion fiel dabei umfangreich aus: Es gab unter anderem insgesamt sieben Festnahmen, 58 verwaltungsrechtliche Anzeigen sowie 15 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz. Zudem wurden 21 Mal Suchtmitteln sichergestellt. Die Beamten nahmen außerdem 288 Identitätsfeststellungen vor und stellten zahlreiche Verkehrsdelikte fest.