Wien am Sonntag: Sonne und bis zu 25 Grad

Die Wiener starten noch wolkenlos in den Tag. „Später ziehen einige hohe Schleierwolken auf, die den Sonnenschein etwas dämpfen können, zudem bilden sich ab Mittag vereinzelte Quellwolken“, weiß die GeoSphere Austria. Das Schauerrisko soll aber gering bleiben. Zunächst weht der Wind nur schwach bis mäßig, lebt aber am Nachmittag auf und kommt aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen um 10 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 25 Grad.