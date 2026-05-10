„Wings for Life World Run“ in Wien: Hier heißt es mehr Zeit einplanen

Am Sonntag findet der weltweite „Wings for Life World Run“ statt. Deshalb kommt es in Wien zu einigen Straßensperren und erhöhtem Verkehrsaufkommen. Wir haben alle Infos für dich.

Am Sonntag findet der „Wings for Life World Run“ in Wien statt.

Am Sonntag findet der „Wings for Life World Run“ in Wien statt.

Am Sonntag findet der weltweite „Wings for Life World Run“ statt. Tausende Läufer gehen dabei in Wien an den Start. Deshalb kommt es in mehreren Teilen der Stadt zu Straßensperren und Verkehrsbehinderungen. Besonders betroffen sind Bereiche rund um Schönbrunn, den Ring, den Prater und die Donauinsel. Autofahrer müssen teilweise mit längeren Verzögerungen rechnen. „Auch rund 25 Bus- oder Straßenbahnlinien der Wiener Linien sind von zeitweisen Kurzführungen oder Umleitungen betroffen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Flagship Run startet um 13 Uhr vor Schönbrunn

Der Flagship Run startet heuer erstmals vor dem Schloss Schönbrunn. Rund 13.500 Teilnehmer laufen quer durch Wien Richtung Donauinsel und weiter nach Tulln. Start ist um 13 Uhr, das sogenannte Catcher Car macht sich um 13.30 Uhr auf den Weg.

„Wings for Life World Run“: Die wichtigsten Sperren im Überblick Schönbrunner Schlossstraße, Hietzinger Kai & Hietzinger Hauptstraße

-gesperrt von 09:45 bis 14:45 Uhr Linke Wienzeile zwischen Winckelmannstraße und Schlossallee

-gesperrt von 11:15 bis 14:45 Uhr Ringstraße zwischen Schwarzenbergplatz und Schottengasse

-gesperrt von 11:45 bis 15:30 Uhr Weitere Sperren gibt es unter anderem am:

Franz-Josefs-Kai, Gürtel, Lothringerstraße, Roßauer Lände, Spittelauer Lände, Erdberger Lände, Weißgerberlände, Lassallestraße und Arbeiterstrandbadstraße. Rund 25 Linien der Wiener Linien sind von Umleitungen oder Kurzführungen betroffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 08:30 Uhr aktualisiert