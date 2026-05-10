Wetter in Wien: Gewitter und Regen bringen unbeständige Woche

Die Wiener starten eher unbeständig in die neue Woche. Von Regen über Gewitter bis Sonne ist in den kommenden Tagen alles dabei.

Die neue Woche startet vorerst noch mit Sonne und einigen dichten Wolken. Doch schon ab Mittag nehmen die Schauer zu. „Mitunter mischen sich bis zum Abend auch einzelne Gewitter in den Niederschlag“, wissen die Meterologen von der GeoSphere Austria. Dazu lebt der Wind am Nachmittag auf und kommt aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh um 14 Grad und erreichen im Laufe des Tages maximal 24 Grad.

Regen und Sonne am Dienstag

Auch am Dienstag ist es eher unbeständig. Bis in den Nachmittag hinein muss sich die Sonne den Himmel mit zahlreichen dichten Wolken teilen. „Verbreitet gehen außerdem Regenschauer nieder, die meisten jedoch während der Morgenstunden“, heißt es. Danach soll die Schauerneigung allerdings abnehmen und die Chancen auf sonnige Auflockerungen steigen. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen. In der Früh hat es etwa 10 Grad, tagsüber werden bis zu 13 Grad erwartet.

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Auflockerung am Mittwoch

Am Mittwoch soll es dann wieder etwas schöner werden. Bis in den Nachmittag scheint überwiegend die Sonne. Danach können zwar dichte Wolkenfelder aufziehen, es soll aber trocken bleiben. In der Früh liegen die Temperaturen bei 4 Grad und klettern im Laufe des Tages auf etwa 18 Grad.

Wetter am Donnerstag wird eher trüb

Am Donnerstag bleibt es überwiegend trüb, dennoch zeigt sich immer wieder zumindest kurz die Sonne. „Einzelne Regentropfen sind ebenfalls nicht auszuschließen“, so die Experten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 20 Grad.