In 30 Minuten Leben retten: Hier kannst du im Mai Blut spenden
Leben retten ist einfach: Mit nur 30 Minuten Zeit kannst du helfen. Auch im Mai gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Blutspende.
Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden auch im Mai wieder dringend Blutspender in Wien gesucht. Hast du gewusst, dass in Österreich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt wird? Das sind etwa 1.000 Blutkonserven am Tag. Nach einem Unfall, bei der Geburt oder bei schweren Krankheiten ist Blut oft überlebenswichtig.
Blut spenden rettet Leben
Deshalb ist es umso wichtiger, dass gesunde Menschen Blut spenden gehen. Du willst Leben retten? Alles, was du dafür tun musst, ist den passenden Termin zu finden und etwa 30 Minuten deiner Zeit zu entbehren.
|Adresse
|Tag
|Datum
|Uhrzeit
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|MO
|11.05.
|08:00 – 17:30 Uhr
|Campus der Universität Wien, Aula, Hof 1
1090 Wien
|MO
|11.05.
|11:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 18:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|DI
|12.05.
|08:00 – 21:00 Uhr
|MA 67 Parkraumüberwachung, EG Multimediasaal Raum 007
1200 Wien
|DI
|12.05.
|09:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|MI
|13.05.
|08:00 – 21:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|FR
|15.05.
|08:00 – 17:30 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|MO
|18.05.
|08:00 – 17:30 Uhr
|FH bfi Wien
1020 Wien
|MO
|18.05.
|11:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 19:00 Uhr
|Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center
1020 Wien
|MO
|18.05.
|13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|DI
|19.05.
|08:00 – 21:00 Uhr
|Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center
1020 Wien
|DI
|19.05.
|13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr
|Studentenwohnheim Pfeilgasse, Pfeilheim
1080 Wien
|DI
|19.05.
|14:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|MI
|20.05.
|08:00 – 21:00 Uhr
|Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center
1020 Wien
|MI
|20.05.
|13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|DO
|21.05.
|08:00 – 21:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|FR
|22.05.
|08:00 – 17:30 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|DI
|26.05.
|08:00 – 21:00 Uhr
|ABGESAGT: Westfield Donau Zentrum
1220 Wien
|DI
|26.05.
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|MI
|27.05.
|08:00 – 21:00 Uhr
| SCN-Shopping Center Nord, Top 240B, 1. Stock
1210 Wien
|MI
|27.05.
|12:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 18:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|DO
|28.05.
|08:00 – 21:00 Uhr
|Blutspendezentrale 1040 Wien
|FR
|29.05.
|08:00 – 17:30 Uhr
Gut informiert zur Blutspende
Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at