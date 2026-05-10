In 30 Minuten Leben retten: Hier kannst du im Mai Blut spenden

Leben retten ist einfach: Mit nur 30 Minuten Zeit kannst du helfen. Auch im Mai gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Blutspende.

Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden auch im Mai wieder dringend Blutspender in Wien gesucht. Hast du gewusst, dass in Österreich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt wird? Das sind etwa 1.000 Blutkonserven am Tag. Nach einem Unfall, bei der Geburt oder bei schweren Krankheiten ist Blut oft überlebenswichtig.

Blut spenden rettet Leben

Deshalb ist es umso wichtiger, dass gesunde Menschen Blut spenden gehen. Du willst Leben retten? Alles, was du dafür tun musst, ist den passenden Termin zu finden und etwa 30 Minuten deiner Zeit zu entbehren.

Adresse Tag Datum Uhrzeit Blutspendezentrale 1040 Wien MO 11.05. 08:00 – 17:30 Uhr Campus der Universität Wien, Aula, Hof 1

1090 Wien MO 11.05. 11:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 18:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien DI 12.05. 08:00 – 21:00 Uhr MA 67 Parkraumüberwachung, EG Multimediasaal Raum 007

1200 Wien DI 12.05. 09:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien MI 13.05. 08:00 – 21:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien FR 15.05. 08:00 – 17:30 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien MO 18.05. 08:00 – 17:30 Uhr FH bfi Wien

1020 Wien MO 18.05. 11:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 19:00 Uhr Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center

1020 Wien MO 18.05. 13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien DI 19.05. 08:00 – 21:00 Uhr Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center

1020 Wien DI 19.05. 13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr Studentenwohnheim Pfeilgasse, Pfeilheim

1080 Wien DI 19.05. 14:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien MI 20.05. 08:00 – 21:00 Uhr Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center

1020 Wien MI 20.05. 13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien DO 21.05. 08:00 – 21:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien FR 22.05. 08:00 – 17:30 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien DI 26.05. 08:00 – 21:00 Uhr ABGESAGT: Westfield Donau Zentrum

1220 Wien DI 26.05. Blutspendezentrale 1040 Wien MI 27.05. 08:00 – 21:00 Uhr SCN-Shopping Center Nord, Top 240B, 1. Stock

1210 Wien MI 27.05. 12:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 18:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien DO 28.05. 08:00 – 21:00 Uhr Blutspendezentrale 1040 Wien FR 29.05. 08:00 – 17:30 Uhr

Gut informiert zur Blutspende

Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at