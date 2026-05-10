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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der eine Blutspende abnimmt.
In Wien gibt es im Mai einige Termine zum Blutspenden.
Wien
10/05/2026
Termine

In 30 Minuten Leben retten: Hier kannst du im Mai Blut spenden

Leben retten ist einfach: Mit nur 30 Minuten Zeit kannst du helfen. Auch im Mai gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Blutspende.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(238 Wörter)

Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden auch im Mai wieder dringend Blutspender in Wien gesucht. Hast du gewusst, dass in Österreich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt wird? Das sind etwa 1.000 Blutkonserven am Tag. Nach einem Unfall, bei der Geburt oder bei schweren Krankheiten ist Blut oft überlebenswichtig.

Blut spenden rettet Leben

Deshalb ist es umso wichtiger, dass gesunde Menschen Blut spenden gehen. Du willst Leben retten? Alles, was du dafür tun musst, ist den passenden Termin zu finden und etwa 30 Minuten deiner Zeit zu entbehren.

AdresseTagDatumUhrzeit
Blutspendezentrale 1040 WienMO11.05.08:00 – 17:30 Uhr
Campus der Universität Wien, Aula, Hof 1
1090 Wien		MO11.05.11:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 18:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienDI12.05.08:00 – 21:00 Uhr
MA 67 Parkraumüberwachung, EG Multimediasaal Raum 007
1200 Wien 		DI12.05.09:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienMI13.05.08:00 – 21:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienFR15.05.08:00 – 17:30 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienMO18.05.08:00 – 17:30 Uhr
FH bfi Wien
1020 Wien 		MO18.05.11:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 19:00 Uhr
Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center
1020 Wien 		MO18.05.13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienDI19.05.08:00 – 21:00 Uhr
Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center
1020 Wien 		DI19.05.13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr
Studentenwohnheim Pfeilgasse, Pfeilheim
1080 Wien 		DI19.05.14:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienMI20.05.08:00 – 21:00 Uhr
Wirtschaftsuniversität, Lernzone Teaching Center
1020 Wien 		MI20.05.13:00 – 16:00 Uhr / 17:00 – 20:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienDO21.05.08:00 – 21:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienFR22.05.08:00 – 17:30 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienDI26.05.08:00 – 21:00 Uhr
ABGESAGT: Westfield Donau Zentrum
1220 Wien 		DI26.05.
Blutspendezentrale 1040 WienMI27.05.08:00 – 21:00 Uhr
SCN-Shopping Center Nord, Top 240B, 1. Stock
1210 Wien		MI27.05.12:00 – 14:00 Uhr / 15:00 – 18:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienDO28.05.08:00 – 21:00 Uhr
Blutspendezentrale 1040 WienFR29.05.08:00 – 17:30 Uhr

Gut informiert zur Blutspende

Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at

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