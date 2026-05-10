Nach Frontalcrash: Motorradfahrer (59) in Lebensgefahr

Ein Überholmanöver in Lassee ging mächtig schief: Die Autofahrerin dürfte zwei Motorradfahrer übersehen haben und erfasste sie. Einer wurde schwer, der andere lebensgefährlich verletzt.

Am Samstagnachmittag war ein Rennradfahrer auf der Landesstraße im Gemeindegebiet von Lassee (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 26-jährige Slowakin mit einem Auto. Zur selben Zeit waren mehrere Motorradlenker in der Gegenrichtung unterwegs.

Zwei Verletzte nach Überholmanöver

Nachdem ein Motorradfahrer am Radfahrer vorbeigefahren war, wollte die Autofahrerin diesen überholen. „Dabei dürfte die PKW-Lenkerin weitere, ebenfalls entgegenkommende Motorradlenker übersehen haben, woraufhin es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem PKW und zwei Motorrädern kam“, informiert die Polizei. Dabei wurde ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Gänserndorf schwer verletzt, der andere, ein 59-jähriger deutscher Staatsbürger, lebensgefährlich verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt.