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/ ©BMI/Pachauer
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Beamten bei einer Verkehrskontrolle. Vor ihm steht ein schwarzes Auto mit heruntergelassenem Fenster. Der Fahrer ist nicht erkennbar. Der Polizist hält einen Führerschein in den Händen.
In Hollabrunn kam es zu einem schweren Verekhrsunfall.
Hollabrunn
10/05/2026
Schwer verletzt

Mann (68) fährt 40 Jahre ohne Führerschein – dann passiert ein Unfall

Bei dem Frontalcrash wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Doch durch den Unfall kam ein Geheimnis ans Licht.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Der 68-Jährige war am Samstagnachmittag mit dem Auto auf der Straße in Richtung Retz (Bezirk hollabrunn, Niederösterreich) unterwegs. Mit im Auto: Seine Frau und seine Enkeltochter. Zur selben Zeit war eine 19-Jährige in die Gegenrichtung unterwegs. Bei der Kreuzung kam es plötzlich zu einem Frontalcrash.

Totalsperre wegen Unfall

Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Sonst wurde niemand verletzt. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten feststellen, dass der Autofahrer keinen Führerschein besitzt. „Seinen eigenen Angaben zufolge, lenke er seit ca. 40 Jahren Fahrzeuge ohne Führerschein“, heißt es. Von ca. 14.30 bis 15 Uhr kam es zur Totalsperre des Straßenabschnittes.

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