Robert Klauß: Überraschende Rückkehr zu Rapid Wien

Monatelang war es still um Ex-Cheftrainer Robert Klauß, seit er den SK Rapid Wien verlassen musste. Jetzt gibt es allerdings Neuigkeiten: Er soll wieder zu den Hütteldorfern zurückkehren.

Vor etwa einem Jahr stand es um den SK Rapid Wien überhaupt nicht gut. Mehrere Niederlagen hatten schließlich zur Konsequenz, dass Cheftrainer Robert Klauß und Co-Trainer Thomas Krauß beurlaubt wurden. Immer wieder kochte die Gerüchteküche über ein mögliches Comeback vom Cheftrainer hoch. Mehr dazu hier: Robert Klauß über Rapid-Comeback: „Mit Stand jetzt kein Thema“

Kader der Rapid-Legenden

Etwas mehr als ein Jahr später soll der Deutsche jetzt in neuer Funktion zu den Hütteldorfern zurückkehren, wie mehrere Medien berichten. Denn beim Spiel der Rapid-Legenden soll der 41-Jährige neben Größen wie Rene Wagner und Thomas Zingler im Kader stehen. Das Spiel findet am 14. Mai um 17 Uhr am Sportplatz Opponitz im Bezirk Amstetten (Niederösterreich) statt. Ob Klauß die Mannschaft dabei betreut oder selbst in die Fußballschuhe schlüpft ist noch unklar.