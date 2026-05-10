Brutale Attacke in Wien: Jugendliche mit Messer und Holzlatten verletzt

Nach einem brutalen Angriff auf eine Freundesgruppe sucht die Polizei nun nach Hinweisen zu den mutmaßlichen Tätern. Hast du etwas gesehen?

Am 24. März kam es vor einem Barbershop in Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Bezirk, Wien) zu einem Gewaltdelikt. Eine Gruppe von Freunden wurde dort laut Polizei offenbar grundlos von drei unbekannten Männern attackiert. „Die Tatverdächtigen sollen unter Verwendung eines Messers sowie zweier Holzlatten den Männern Verletzungen zugefügt haben“, heißt es von der Polizei.

Nach Attacke: Polizei bittet um Hinweise

Drei der fünf Freunde konnten flüchten, für zwei endete der Angriff jedoch schwer: Ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden im Kopfbereich durch ein Messer sowie im Oberkörperbereich durch Schläge mit Holzlatten verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

©LPD Wien Hast du diesen Mann gesehen? Dann ruf die Polizei. ©LPD Wien Die Polizei sucht nach diesen Männern in Wien. ©LPD Wien In Rudolfsheim Fünfhaus kam es zu einer Attacke.