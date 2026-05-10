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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Fahndungsfoto.
In Rudolsfsheim Fünfhaus wird nach einer Gruppe Männer gesucht.
Wien/15.Bezirk
10/05/2026
Hinweise gesucht

Brutale Attacke in Wien: Jugendliche mit Messer und Holzlatten verletzt

Nach einem brutalen Angriff auf eine Freundesgruppe sucht die Polizei nun nach Hinweisen zu den mutmaßlichen Tätern. Hast du etwas gesehen?

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Am 24. März kam es vor einem Barbershop in Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Bezirk, Wien) zu einem Gewaltdelikt. Eine Gruppe von Freunden wurde dort laut Polizei offenbar grundlos von drei unbekannten Männern attackiert. „Die Tatverdächtigen sollen unter Verwendung eines Messers sowie zweier Holzlatten den Männern Verletzungen zugefügt haben“, heißt es von der Polizei.

Nach Attacke: Polizei bittet um Hinweise

Drei der fünf Freunde konnten flüchten, für zwei endete der Angriff jedoch schwer: Ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden im Kopfbereich durch ein Messer sowie im Oberkörperbereich durch Schläge mit Holzlatten verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

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Hast du diesen Mann gesehen? Dann ruf die Polizei.
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Die Polizei sucht nach diesen Männern in Wien.
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In Rudolfsheim Fünfhaus kam es zu einer Attacke.

Hast du etwas gesehen?

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus unter der Telefonnummer 01-31310-47810 erbeten.

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