Rauferei in Wien eskaliert: Jugendlicher (17) mit Messer attackiert

Eine Meinungsverschiedenheit artete in eine Rauferei aus. Diese eskalierte, als ein junger Mann ein Messer zückte und auf einen Jugendlichen einstach. Dieser wurde dabei verletzt.

Eine Meinungsverschiedenheit und eine Rangelei zwischen mehreren Jugendlichen eskalierte am Samstagabend in der Vorgartenstraße in Brigittenau (20. Bezirk, Wien). „Als die Beamten eintrafen, konnten diese einen 17-Jährigen, welcher eine blutende Wunde im Oberschenkelbereich aufwies, sowie zwei Freunde im Alter von 20 und 22 Jahren antreffen“, informiert die Polizei.

Jugendlicher zückte Messer

Ersten Erhebungen zufolge sollen die drei von mehreren unbekannten Jugendlichen angesprochen worden sein. Danach sei es rasch zu einer hitzigen Diskussion gekommen, die in eine Rauferei ausartete. Einer der Tatverdächtigen soll dabei ein Messer gezogen und den 17-Jährigen verletzt haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Hauptverdächtiger ist 18 Jahre alt

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten sechs Jugendliche im Alter von 16, 17 und 18 Jahren angehalten werden. Der 18-jährige Slowake gilt dabei als Haupttatverdächtiger, da er das Opfer mit einem Messer verletzt haben soll. Er wurde vorläufig festgenommen.

Mehrere Jugendliche nach Rauferei angezeigt

„Die Tatwaffe konnte durch den Einsatz eines Polizeidiensthundes im Nahbereich unter einem geparkten Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden“, heißt es weiter. Der 17-Jährige sowie seine beiden Freunde wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. Der Tatverdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung, die anderen fünf Jugendlichen wurden angezeigt.