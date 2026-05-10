Ladendiebstahl eskaliert: Frau (45) bedroht Filialleiter mit Messer

Eine Frau versuchte, ein Geschäft zu bestehlen. Doch der Filialleiter sprach sie darauf an, doch dann eskalierte die Situation und die Polizei musste eingreifen.

Zu einem Lebensmittelgeschäft auf der Nußdorfer Straße in Wien-Alsergrund mussten Beamte am Samstagnachmittag ausrücken. Dort soll eine Frau Lebensmittel gestohlen haben. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde sie vom Filialleiter des Geschäftes erwartet. „Eine Frau soll mehrere Lebensmittel an sich genommen und diese vor dem Verlassen des Geschäftes nicht bezahlt haben“, informiert die Polizei Wien.

Nach Diebstahl: Frau angezeigt

Der Filialleiter sprach die Tatverdächtige darauf an und brachte sie in das Büro des Geschäftes. Doch dort eskalierte die Situation: Sie soll nach einem Messer gegriffen haben, das in der dortigen Küche lag, und damit den Mann bedroht haben. Dieser flüchtete daraufhin und rief die Polizei. „Gemeinsam mit Beamten der Sondereinheit Wega konnte die 45-Jährige vorläufig festgenommen werden“, heißt es. Die Österreicherin wurde auf freiem Fuß angezeigt. Verletzt wurde niemand.