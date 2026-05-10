Kauz stürzt aus Nest – dann machen Helfer eine Entdeckung

Ein eher außergewöhnlicher Einsatz forderte die Einsatzkräfte am Freitag. Ein Kauz war aus dem Nest gefallen und musste wieder zurückgebracht werden. Doch dort sorgte der Anblick für Staunen.

Im Innenhof eines Wohnkomplexes im Stadtgebiet Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) kam es am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz. Doch der Grund dafür war kein Feuer oder Ähnliches, sondern ein tierischer Notfall.

Bewohner betreuten Kauz

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein eher ungewöhnlicher Anblick: Ein Kauz war aus seinem Nest in einer Baumkrone gefallen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde das Tier von aufmerksamen Bewohnern betreut. Diese hatten bereits Kontakt mit der Wildtierhilfe aufgenommen. Dort wurde empfohlen, das Tier wieder zurück in sein Nest zu setzen.

Feuerwehr brachte Tier zurück ins Nest

Mithilfe der Drehleiter konnte der Kauz anschließend sicher zurück in das Nest gebracht werden. „Für Staunen sorgte dabei der Blick in das kleine Nest, in dem sich neben dem zurückgebrachten Kauz noch fünf weitere Jungkauze befanden“, erzählt die Feuerwehr Schwechat.