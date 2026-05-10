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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Kauz.
In Schwechat wurde ein Kauz gerettet.
Schwechat
10/05/2026
tierischer Einsatz

Kauz stürzt aus Nest – dann machen Helfer eine Entdeckung

Ein eher außergewöhnlicher Einsatz forderte die Einsatzkräfte am Freitag. Ein Kauz war aus dem Nest gefallen und musste wieder zurückgebracht werden. Doch dort sorgte der Anblick für Staunen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Im Innenhof eines Wohnkomplexes im Stadtgebiet Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) kam es am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz. Doch der Grund dafür war kein Feuer oder Ähnliches, sondern ein tierischer Notfall.

Bewohner betreuten Kauz

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein eher ungewöhnlicher Anblick: Ein Kauz war aus seinem Nest in einer Baumkrone gefallen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde das Tier von aufmerksamen Bewohnern betreut. Diese hatten bereits Kontakt mit der Wildtierhilfe aufgenommen. Dort wurde empfohlen, das Tier wieder zurück in sein Nest zu setzen.

Feuerwehr brachte Tier zurück ins Nest

Mithilfe der Drehleiter konnte der Kauz anschließend sicher zurück in das Nest gebracht werden. „Für Staunen sorgte dabei der Blick in das kleine Nest, in dem sich neben dem zurückgebrachten Kauz noch fünf weitere Jungkauze befanden“, erzählt die Feuerwehr Schwechat.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Schwechat.
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Tierischer Feuerwehreinsatz: Gefallener Jungkauz gerettet.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Kauz.
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Überraschender Einsatz in Schwechat: Sechs Jungkauze im Nest entdeckt
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Schwechat.
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Feuerwehr rettet jungen Kauz und bringt ihn zurück ins Nest.
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