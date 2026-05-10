Einbruch in Wien eskaliert: Polizei feuert Schreckschüsse ab

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft. Als die Polizei zwei Verdächtige anhalten wollte, flüchteten diese. Die Situation eskalierte und die Polizei musste Schreckschüsse abgeben.

In der Nacht auf Samstag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in die Stuwerstraße in Wien-Leopoldstadt gerufen. Dort soll es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal gekommen sein. Durch einen Zeugen konnte eine genaue Personenbeschreibung abgegeben werden. Dadurch gelang es den einschreitenden Beamten, bereits kurz darauf zwei Personen in der Nähe anzutreffen. Doch als sie die Polizei bemerkten, ergriffen die beiden allerdings die Flucht.

Diebesgut und Waffe sichergestellt

Trotz mehrfacher Aufforderung, stehen zu bleiben, setzten die Unbekannten ihre Flucht fort. „In weiterer Folge wurden durch die Beamten Schreckschüsse in weiches Erdreich abgeben, dabei wurden keine Personen verletzt oder Sachen beschädigt“, so die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen, ein 13-Jähriger und ein 15-jähriger Afghane, konnten schließlich angehalten werden. Bei den Personsdurchsuchungen wurde beim Jüngeren Diebesgut sichergestellt, beim Älteren ein Messer sowie ein Notfallhammer.

Ist Jugendlicher Wiederholungstäter?

Der 13-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben und angezeigt. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der 15-Jährige für weitere drei Einbruchsdiebstähle in den vergangenen Tagen verantwortlich sein soll. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.