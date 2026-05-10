E-Scooter bis 62 km/h: Polizei greift bei Kontrollen durch

Die Polizei Wien führte Schwerpunktkontrollen bei Fahrrädern und E-Scootern durch. Dabei wurden zahlreiche Anzeigen erstattet und mehrere deutlich zu schnelle E-Scooter festgestellt.

Vergangene Woche führte die Landesverkehrsabteilung Wien Kontrollen von Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie dem technischen Zustand von Fahrrädern und E-Scootern durch. Unterstützt wurden die Beamten dabei vom uniformierten Fahrraddienst (uFD) aus den Stadtpolizeikommanden.

Mehrere Anzeigen

Im Zuge der Aktion wurden insgesamt 10.990 Euro durch Organmandate eingehoben. Bei mehreren Rolltests von E-Scootern konnten die Einsatzkräfte bei sieben Fahrzeugen deutlich zu hohe Geschwindigkeiten feststellen. Diese lagen zwischen 40 und 62 km/h. Außerdem wurden 80 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz sowie der Fahrradverordnung erstattet. Laut Polizei leisteten die Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.