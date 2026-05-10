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Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
Der Montag wird in Wien wechselhaft.
Wien
10/05/2026
Prognose

Wetter in Wien: Ab Mittag kommen Regen und Gewitter

Die Wiener starten sonnig in den Tag, ab Mittag soll es jedoch vermehrt regnen. Auch Gewitter werden erwartet.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Die neue Woche startet vorerst noch mit Sonne und einigen dichten Wolken. Doch schon ab Mittag nehmen die Schauer zu. „Mitunter mischen sich bis zum Abend auch einzelne Gewitter in den Niederschlag“, wissen die Meterologen von der GeoSphere Austria. Dazu lebt der Wind am Nachmittag auf und kommt aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh um 14 Grad und erreichen im Laufe des Tages maximal 24 Grad.

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