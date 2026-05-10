Wetter in Wien: Ab Mittag kommen Regen und Gewitter

Die neue Woche startet vorerst noch mit Sonne und einigen dichten Wolken. Doch schon ab Mittag nehmen die Schauer zu. „Mitunter mischen sich bis zum Abend auch einzelne Gewitter in den Niederschlag“, wissen die Meterologen von der GeoSphere Austria. Dazu lebt der Wind am Nachmittag auf und kommt aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh um 14 Grad und erreichen im Laufe des Tages maximal 24 Grad.