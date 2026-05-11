Flugzeug muss über Bayern umdrehen: In Wien wartet schon Feuerwehr

Ein Ryanair-Flug von Wien nach Porto hat am Sonntagmorgen unerwartet kehrtgemacht. Zurück in Wien-Schwechat wartete bereits die Flughafenfeuerwehr.

Eine LaudaMotion-Maschine flog am Sonntag in der Früh statt nach Porto zurück nach Wien.

Eine LaudaMotion-Maschine flog am Sonntag in der Früh statt nach Porto zurück nach Wien.

Eigentlich sollte es am Sonntag (10. Mai) in aller Frühe von Wien nach Porto (Portugal) gehen. Doch die Ryanair-Verbindung FR751, durchgeführt von einer Maschine der Fluggesellschaft Lauda Europe, musste laut Information der Austrian Wings wegen technischer Probleme wieder zum Flughafen Wien-Schwechat zurückkehren.

Feuerwehr wartete bereits

Betroffen war ein Airbus A320 mit der Registrierung 9H-LOM. Das Flugzeug hob gegen 6.59 Uhr in Wien ab und nahm zunächst planmäßig Kurs Richtung Portugal. Über Bayern änderte die Crew jedoch plötzlich die Flugroute und leitete eine Rückkehr nach Wien ein. Rund eine Stunde und 17 Minuten nach dem Start landete die Maschine wieder sicher in Schwechat. Dort wurde das Flugzeug bereits von der Flughafenfeuerwehr empfangen.

Ersatzmaschine wurde organisiert

Eine offizielle Bestätigung zur Ursache der Umkehr liegt derzeit noch nicht vor. Laut Berichten von Passagieren soll es jedoch technische Probleme gegeben haben. Für die betroffenen Reisenden wurde schließlich eine Ersatzmaschine organisiert. Mit einem weiteren Airbus von Lauda Europe konnten die Passagiere ihre Reise nach Porto fortsetzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 06:43 Uhr aktualisiert