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/ ©Stadt Wien/Christian Fürthner
auf dem bild von 5min.at ist das neue supergrätzl in wien faviruten zu sehen.
Für das Freiluft-Wohnzimmer wurden 7.000 m² entsiegelt, 66 Bäume gepflanzt und mehrere Straßenzüge vom Durchzugsverkehr befreit.
Wien, 10. Bezirk
11/05/2026
Freiluft-Wohnzimmer

Wien: Erstes „Supergrätzl“ ist eröffnet

Wiens erstes Supergrätzl ist eröffnet - ein neues „Freiluft-Wohnzimmer“ mitten in Favoriten.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

Nach dem Vorbild von Barcelonas Superblocks hat Wien sein erstes Supergrätzl fertiggestellt: Im 10. Bezirk, rund um die Mittelschule Herzgasse, wurden über 7.000 Quadratmeter Asphalt entsiegelt, 66 Bäume gepflanzt, mehrere Straßenzüge vom Durchzugsverkehrs befreit und 60 neue Sitzgelegenheiten geschaffen. Herzstück des Projekts ist die begrünte und gekühlte Fußgängerzone rund um die Mittelschule Herzgasse. „Statt viel Autolärm gibt es im Supergrätzl viel Raum und Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger“, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Wasserspiele und Nebeldrüsen

Die neue Fußgängerzone bietet Wasserspiele, Nebeldüsen, Pergolen und eine charakteristische Klinkerpflasterung in Rottönen – eine Referenz an Favoritens Ziegelgeschichte. Der Durchzugsverkehr wird künftig über sogenannte Diagonalfilter auf die umliegenden Hauptstraßen umgeleitet; Zufahrten für Anrainer, Einsatzfahrzeuge und Menschen mit Behinderung bleiben erhalten.

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