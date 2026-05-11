Wien: Erstes „Supergrätzl“ ist eröffnet

Nach dem Vorbild von Barcelonas Superblocks hat Wien sein erstes Supergrätzl fertiggestellt: Im 10. Bezirk, rund um die Mittelschule Herzgasse, wurden über 7.000 Quadratmeter Asphalt entsiegelt, 66 Bäume gepflanzt, mehrere Straßenzüge vom Durchzugsverkehrs befreit und 60 neue Sitzgelegenheiten geschaffen. Herzstück des Projekts ist die begrünte und gekühlte Fußgängerzone rund um die Mittelschule Herzgasse. „Statt viel Autolärm gibt es im Supergrätzl viel Raum und Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger“, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Wasserspiele und Nebeldrüsen

Die neue Fußgängerzone bietet Wasserspiele, Nebeldüsen, Pergolen und eine charakteristische Klinkerpflasterung in Rottönen – eine Referenz an Favoritens Ziegelgeschichte. Der Durchzugsverkehr wird künftig über sogenannte Diagonalfilter auf die umliegenden Hauptstraßen umgeleitet; Zufahrten für Anrainer, Einsatzfahrzeuge und Menschen mit Behinderung bleiben erhalten.