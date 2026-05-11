Grätzl-Energie sucht Mitglieder: Unabhängiger vom Strommarkt

"Grätzl-Energie" - so könnte Wien unabhängiger vom Strommarkt werden. Die Wiener Energiegemeinschaft „Grätzl Energie“ nimmt ab sofort neue Mitglieder auf. Das Projekt setzt auf regional erzeugten Strom.

Die Grätzl Energie ist eigenen Angaben zufolge Wiens erste und vom Klima- und Energiefonds als Pionierprojekt ausgezeichnete Energiegemeinschaft. Sie sucht nach neuen Mitgliedern.

Die Grätzl Energie ist eigenen Angaben zufolge Wiens erste und vom Klima- und Energiefonds als Pionierprojekt ausgezeichnete Energiegemeinschaft. Sie sucht nach neuen Mitgliedern.

In einer Energiegemeinschaft wird Strom gemeinschaftlich produziert und geteilt. Die Grätzl Energie ist eigenen Angaben zufolge Wiens erste und vom Klima- und Energiefonds als Pionierprojekt ausgezeichnete Energiegemeinschaft. Sie öffnet sich als Bürgerenergiegemeinschaft nun für neue Mitglieder in Wien.

So funktioniert eine Energiegemeinschaft

Mitglieder müssen ihren bestehenden Vertrag bei einem Stromversorger nicht kündigen – sie können zusätzlich der Energiegemeinschaft beitreten. Ein Teil der Energieversorgung wird dann von der Grätzl Energie übernommen. Der Vorteil dabei ist, dass man weiß, woher der eigene Strom kommt. So wird man unabhängiger von großen Energiekonzernen.

Viele suchen gerade jetzt nach stabilen Modellen

Mit dem Start der sonnenstarken Monate steigt auch die Produktion von Photovoltaikanlagen. Gleichzeitig suchen viele Haushalte angesichts schwankender Energiepreise nach stabilen Modellen. Die Grätzl Energie positioniert sich hier als regionale Lösung für Wien und Umgebung.

Strom aus der Nachbarschaft

Die Grätzl Energie sei keine anonyme Plattform, sondern eine Energiegemeinschaft mit Wiener Wurzeln und Identität. Mitglieder können zwar auch außerhalb Wiens sitzen, doch der Mehrwert entsteht durch das regionale, gemeinschaftliche Modell und die Nähe zur Wiener Community. Beitreten kann man laut Angaben digital und ohne bauliche Maßnahmen. Für 2026 wird ein Strompreis von 9,6 Cent pro Kilowattstunde genannt, die Einspeisevergütung liegt bei 8,4 Cent. Mit dem Ausbau der Gemeinschaft soll die regionale Energieversorgung gestärkt werden.