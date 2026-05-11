Achtung: Unseriöse Anbieter bei Wartung von Wärmepumpen und Klimaanlagen

Mit den wärmeren Tagen verlagert sich der Fokus in Wiener Haushalten zunehmend von der Heizperiode hin zur Vorbereitung auf die Sommermonate. Experten warnen jetzt vor unseriösen Anbietern bei Wartungsarbeiten.

Während die Heizungen nach dem Winter allmählich außer Betrieb gehen, rücken Klimaanlagen und Lüftungssysteme wieder in den Mittelpunkt. Der Frühling ist ein idealer Zeitpunkt für die fachgerechte Wartung von Wärmepumpen und Klimaanlagen – bevor es in beiden Bereichen zu saisonalen Spitzenbelastungen kommt.

Doch Vorsicht: Unseriöse Anbieter mit auffallend günstigen Angeboten

Doch Vorsicht: Immer wieder treten unseriöse Anbieter auf, die mit auffallend günstigen Angeboten werben, jedoch nicht die erforderliche fachliche Qualität bieten. Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, warnt: „Ob Heizung im Winter oder Klimaanlage im Sommer – technische Anlagen sollten ausschließlich von geprüften Fachbetrieben gewartet werden. Professionelle Installateur-Betriebe verfügen über laufend geschulte Mitarbeiter und führen die notwendigen Ersatzteile direkt im Fahrzeug mit.“

So erkennt man seriöse Anbieter

Seriöse Installationsbetriebe arbeiten mit geschultem Fachpersonal, dokumentieren ihre Leistungen nachvollziehbar und informieren transparent über notwendige Maßnahmen. Besonders kritisch zu sehen sind Forderungen nach sofortiger Barzahlung oder der Austausch nicht defekter Komponenten ohne klare technische Begründung.

„Kunden sollten sich niemals zu schnellen Entscheidungen oder Zahlungen drängen lassen. Eine seriöse Wartung braucht keine Drucksituation.“ Robert Breitschopf

Über Wiens Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vertritt die Interessen von Unternehmen der Installations- und Gebäudetechnik. Sie setzt sich für bessere rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ihrer Mitglieder ein, bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote und aktuelle Informationen und umfasst rund 1.500 Unternehmen in Wien. Weitere Infos unter: https://www.wko.at/wien/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/start Fachkräfte können Verbraucher etwa im Installateur-Finder des Firmen A-Z der WKO nachschlagen.