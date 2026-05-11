Zwölf Arbeiter schuften monatelang: Bekommen keinen Cent

Die Arbeiterkammer kämpft derzeit mit allen Mitteln für Branko D., der monatelang beim Bau eines Luxushotels geholfen hat - und keinen Cent dafür erhalten hat. Auch elf weitere Arbeiter warten auf ihr Geld.

Lohnbetrug: Zwölf Männer arbeiteten am Bau eines Luxushotels. Nach mehreren Monaten haben sie immer noch kein Geld bekommen.

Lohnbetrug: Zwölf Männer arbeiteten am Bau eines Luxushotels. Nach mehreren Monaten haben sie immer noch kein Geld bekommen.

Nach Monaten harter Arbeit auf der Baustelle eines Wiener Luxushotels bekam Branko D. seinen Lohn nicht. Dasselbe gilt auch für elf weitere Arbeiter. Die Arbeiterkammer hat sich diesem Fall jetzt angenommen und kämpft gemeinsam mit dem Mann um Gerechtigkeit. Es geht um 13.000 Euro.

„Wenn man was sagt, ist man weg!“ Branko D.

Genau das ist Branko D. passiert. Als er nach einem Arbeitsunfall nachfragte, wurde er gekündigt. Der Fall ist klar, es handelt sich um Lohnbetrug. Die Arbeitsverträge der Männer liefen über eine andere dubiose Firma statt über den eigentlichen Auftraggeber – ein System, das Beschäftigte immer wieder um ihren hart erarbeiteten Lohn bringt. Die Arbeiterkammer fordert härtere Strafen für Lohn-und Sozialbetrug, denn dies sind leider keine Einzelfälle.