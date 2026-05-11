Streit um Muttertagsgeschenk: Mann zieht Messer

Ein 35-jähriger Österreicher wurde am Sonntag vorläufig festgenommen, da er im Verdacht steht, seine Ex-Partnerin und deren Mutter mit einem Messer bedroht zu haben. Und das am Muttertag.

Bei dem vorangegangenen Streit soll es laut dem Tatverdächtigen um ein Muttertagsgeschenk gegangen sein. Außerdem soll der Tatverdächtige seine Ex-Partnerin geschlagen haben. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Zwei Kinder waren anwesend

Die 35-jährige Ex-Partnerin wurde ebenfalls angezeigt, da in der Wohnung eine geringe Menge Cannabiskraut vorgefunden wurde. In weiterer Folge verweigerten alle Beteiligten die Aussage. Da sich während des Vorfalls auch zwei Kinder der Frau in der Wohnung befanden, wurde die Wiener Kinder- und Jugendhilfe informiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige des Tatverdächtigen auf freiem Fuß.