Preis-Streit bei Drogen-Deal eskaliert: Mann droht plötzlich mit Waffe

Ein mutmaßlicher Suchtgiftdeal ist in der Nacht auf Montag in Wien völlig eskaliert. Nach einem Streit um den Preis soll ein 24-Jähriger zwei Männer bedroht und versucht haben, Handy und Kopfhörer zu rauben.

Ein mutmaßlicher Suchtgiftdeal ist in der Nacht auf Montag, dem 11. Mai, in Wien-Ottakring völlig eskaliert. Am Johann-Nepomuk-Berger-Platz soll ein 24-Jähriger zwei Männern zunächst Drogen angeboten haben. Wenig später kam es laut Polizei zu Drohungen, einem versuchten Raub und schließlich zu einer Festnahme.

Streit um den Preis eskalierte

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 0.30 Uhr. Ein 24-jähriger Syrer soll zwei Männern im Alter von 25 und 30 Jahren, beide aus Griechenland, auf der Straße Suchtgift angeboten haben. Die beiden Männer sollen dem Kauf zunächst zugestimmt haben. Danach entstand jedoch ein Streit um den Preis. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 24-Jährige plötzlich behauptet haben, eine Schusswaffe bei sich zu haben. Laut Polizei bedrohte er die beiden Männer und versuchte anschließend, deren Mobiltelefon sowie Kopfhörer zu rauben.

Opfer setzten sich zur Wehr

Die beiden Männer wehrten sich gegen den Angriff. Dabei wurde der 24-Jährige verletzt. Kurz darauf traf die Polizei am Johann-Nepomuk-Berger-Platz ein und nahm den Tatverdächtigen fest. Außerdem stellten die Beamten das Suchtgift sicher. Der 24-Jährige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Auch gegen die beiden Männer wird nun ermittelt. Sie wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen.