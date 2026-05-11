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/ ©APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Ein Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen.
Zwei Jugendliche wurden am Sonntag in Wien festgenommen.
Wien / 16. Bezirk
11/05/2026
Festnahme

Zwei Jugendliche (14, 15) in Wien nach Einbrüchen festgenommen

Nach mehreren mutmaßlichen Einbrüchen und Eigentumsdelikten wurden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in Wien festgenommen.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Am 10. Mai gegen 14.20 Uhr wurden zwei Jugendliche aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz in Wien-Ottakring festgenommen. Es handelt sich um Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren mit Afghanischer und Syrischer Staatsbürgerschaft. Sie stehen im Verdacht, im April 2026 mehrere Einbrüche und andere Eigentumsdelikte in Oberösterreich begangen zu haben. Beide verweigerten die Aussagen und wurden in eine Justizanstalt gebracht.

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