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Zwei Jugendliche (14, 15) in Wien nach Einbrüchen festgenommen
Nach mehreren mutmaßlichen Einbrüchen und Eigentumsdelikten wurden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in Wien festgenommen.
Am 10. Mai gegen 14.20 Uhr wurden zwei Jugendliche aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz in Wien-Ottakring festgenommen. Es handelt sich um Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren mit Afghanischer und Syrischer Staatsbürgerschaft. Sie stehen im Verdacht, im April 2026 mehrere Einbrüche und andere Eigentumsdelikte in Oberösterreich begangen zu haben. Beide verweigerten die Aussagen und wurden in eine Justizanstalt gebracht.
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