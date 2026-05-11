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/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine zertrümmerte Autoscheibe und eine Hand mit einem Hammer.
Ein Teenager hat in Wien Fensterscheiben mit einem Nothammer zertrümmert.
Wien/2. Bezirk
11/05/2026
Einbruchsversuch

13-Jähriger schlägt Geschäftsscheiben mit Nothammer ein

Sonntagnacht rief eine Frau die Wiener Polizei. Sie beobachtete eine Person bei einem mutmaßlichen Einbruch.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Eine Zeugin teilte gestern Nacht am Polizeinotruf mit, dass sie eine schwarz gekleidete Person beobachtete, die an der Auslagenscheibe eines Geschäftslokals hantierte. Herbeigerufene Polizisten konnten den flüchtenden Tatverdächtigen im Bereich der Walcherstraße anhalten.

13-Jähriger versuchte einzubrechen

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 13-Jährigen (Stbg.: Österreich), der einen mutmaßlichen Einbruchsversuch beging, indem er mit einem Nothammer zwei Scheiben einschlug. Es wurde jedoch nichts gestohlen. Der Nothammer wurde in einem nahegelegenen Gebüsch sichergestellt. Der Tatverdächtige, der jegliche Angaben verweigerte und zuerst falsche Angaben zu seiner Identität machte, wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

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