13-Jähriger schlägt Geschäftsscheiben mit Nothammer ein

Eine Zeugin teilte gestern Nacht am Polizeinotruf mit, dass sie eine schwarz gekleidete Person beobachtete, die an der Auslagenscheibe eines Geschäftslokals hantierte. Herbeigerufene Polizisten konnten den flüchtenden Tatverdächtigen im Bereich der Walcherstraße anhalten.

13-Jähriger versuchte einzubrechen

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 13-Jährigen (Stbg.: Österreich), der einen mutmaßlichen Einbruchsversuch beging, indem er mit einem Nothammer zwei Scheiben einschlug. Es wurde jedoch nichts gestohlen. Der Nothammer wurde in einem nahegelegenen Gebüsch sichergestellt. Der Tatverdächtige, der jegliche Angaben verweigerte und zuerst falsche Angaben zu seiner Identität machte, wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.