Sonnenschirm aus Garten gestohlen – wenig später klickten Handschellen

Mitten in der Nacht soll ein 55-Jähriger in Jedlesee einen Sonnenschirm aus einem Garten gestohlen haben. Anrainer bemerkten den Mann mit einem Schraubenzieher am Gartenzaun. Wenig später klickten die Handschellen.

Die Polizei stellte den gestohlenen Sonnenschirm sicher und nahm den Tatverdächtigen fest.

Die Polizei stellte den gestohlenen Sonnenschirm sicher und nahm den Tatverdächtigen fest.

Ein gestohlener Sonnenschirm sorgte in der Nacht auf Sonntag, dem 10. Mai, in Wien-Jedlesee für einen Polizeieinsatz. Anrainer bemerkten gegen 3.45 Uhr eine verdächtige Person bei einem Gartenzaun und verständigten die Polizei. Wenig später wurde ein 55-jähriger Mann festgenommen.

Mit Schraubenzieher am Gartenzaun

Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet, soll der Mann mit einem Schraubenzieher am Zaun eines Grundstücks hantiert haben. Als die alarmierten Beamten eintrafen, versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Die Polizisten konnten den 55-Jährigen jedoch anhalten und vorläufig festnehmen.

Gegenstände während Flucht weggeworfen

Während seiner Flucht soll der Mann mehrere Gegenstände weggeworfen haben. Laut Polizei handelte es sich dabei um Tatwerkzeug und mögliches Diebesgut. Die Sachen wurden sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten einen Sonnenschirm in der Gasse. Dieser soll zuvor aus dem Garten gestohlen worden sein.

Mann nicht geständig

Der 55-jährige serbische Staatsbürger zeigte sich laut Polizei nicht geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls in eine Justizanstalt gebracht.