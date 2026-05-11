Vermummte E-Scooter-Fahrer sorgen auf Wiener Donauinsel für Ärger

Rücksichtlos und vermummt: Die Polizei wurde am Wochenende wegen einer großen Gruppe an jugendlichen E-Scooter-Fahrern auf die Donauinsel gerufen. Es hagelte etliche Anzeigen.

Am Samstag, den 9.Mai 2026 wurde eine Polizeistreife gegen 16:00 Uhr auf die Donauinsel im Bereich Wehr 1 beordert, nachdem etwa 30 rücksichtslos fahrende E-Scooter-Lenker gemeldet worden waren. Die herbeigerufenen Polizisten konnten etwa 40 bis 50 Jugendliche, teilweise vermummt, auf E-Scootern wahrnehmen.

Jugendliche verabredeten sich über Social Media

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen. Insgesamt konnten sechs Personen angehalten werden. Laut Angaben der Jugendlichen war die gemeinsame Fahrt in Richtung Lobau über soziale Medien verabredet worden.

Es hagelte etliche Anzeigen

Im Zuge der Amtshandlung wurden etliche Anzeigen erstattet, darunter mehrere nach dem Kraftfahrgesetz wegen fehlender Zulassung sowie drei nach der Straßenverkehrsordnung, unter anderem wegen Entziehung der Anhaltung, Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und mangelhafter Ausrüstung eines E-Scooters. Zudem wurden mehrere Identitätsfeststellungen durchgeführt.

Zwei Verkehrsunfälle mit E-Scootern am Sonntag

Wegen des Vorfalls wurde vom Stadtpolizeikommando Donaustadt für den Sonntag, 10. Mai, ein Streifenauftrag, insbesondere für den Bereich Donauinsel, angeordnet. Dabei kam es zu weiteren Amtshandlungen im Zusammenhang mit E-Scootern: Zwei Verkehrsunfälle mit Scootern ereigneten sich, wobei ein E-Scooter-Lenker nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw mit einer Verletzung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Wiener Polizei weist darauf hin, dass rücksichtsloses Fahren mit E- Scootern sowie Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung konsequent geahndet werden.