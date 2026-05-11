Mann zündet sich selbst an: Großeinsatz in Wien

Am Wiener Stephansplatz löste ein Mann am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei aus. Der Mann hat sich selbst mit Benzin übergossen und sich anschließend angezündet. Durch rasches Eingreifen konnte er gerettet werden.

Direkt vor dem Stephansdom und in aller Öffentlichkeit übergoss sich ein Mann mit Benzin und war schon dabei, sich selbst anzuzünden.

Direkt vor dem Stephansdom und in aller Öffentlichkeit übergoss sich ein Mann mit Benzin und war schon dabei, sich selbst anzuzünden.

Seit Montagfrüh lief eine groß angelegte Suche nach einem Mann, nachdem dieser angekündigt hatte, sich das Leben nehmen zu wollen. Wie die Polizei gegenüber 5min bestätigt, kam es einige Stunden später am Wiener Stephansplatz zum Großeinsatz.

Passanten informierten die Einsatzkräfte

Laut ersten Informationen der Wiener Polizei soll sich der Mann vor dem Stephansdom mit Benzin übergossen und anschließend selbst angezündet haben – offenbar mit der Absicht, sich umzubringen. Dabei soll es sich um keinen Anschlag, sondern um einen Suizidversuch gehandelt haben. Aufgrund des schnellen Rettungseinsatzes konnte dem Mann das Leben gerettet werden.

Mann soll sich vor den Augen der Polizei angezündet haben

Geschockte Passanten wurden am Montagnachmittag Zeugen des Vorfalls und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Innerhalb weniger Minuten rückten Polizei, Berufsrettung und Notärzte zum Stephansplatz aus. Vor den Augen der Polizisten zündete sich der Mann, der um die 60 Jahre alt ist, an. Ein Beamter reagierte sofort und löschte die Flammen ab. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Laut einem Rettungssprecher soll er mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Über die genauen Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 16:11 Uhr aktualisiert