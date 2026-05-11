Eurovision Village wegen Unwetter geräumt – Programm abgebrochen

Wegen eines schweren Unwetters wurde das Eurovision Village am Wiener Rathausplatz geräumt. Das Areal bleibt heute geschlossen, alle Programmpunkte entfallen.

Aufgrund heftiger Unwetter musste die Veranstaltung am Montagabend vorzeitig abgebrochen werden.

Aufgrund heftiger Unwetter musste die Veranstaltung am Montagabend vorzeitig abgebrochen werden.

Wegen eines schweren Unwetters wurde das Eurovision Village auf dem Wiener Rathausplatz am Montagabend gegen 18:30 Uhr aus Sicherheitsgründen geräumt. Wie die Stadt Wien mitteilt, bleibt das gesamte Areal für den restlichen Tag geschlossen und wird heute nicht mehr geöffnet.

Einlagen fallen ins Wasser

Sämtliche für den Abend geplanten Programmpunkte entfallen aufgrund der Wetterlage ersatzlos. Die Verantwortlichen appellieren an alle Interessierten, von einer Anreise zum Rathausplatz abzusehen und den Bereich großräumig zu meiden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 19:38 Uhr aktualisiert