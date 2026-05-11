Wetter am Dienstag: Deutlich kühler und regnerisch

Der Tag beginnt trüb und mit etwas Regen. Erst am Nachmittag nimmt die Schauerneigung deutlich ab und die Sonne kommt noch öfters zum Vorschein.

So blau der Himmel in den letzten Tagen in Wien war, so grau zeigt er sich in den Nächsten.

So blau der Himmel in den letzten Tagen in Wien war, so grau zeigt er sich in den Nächsten.

Jederzeit können Regenschauer über die Stadt ziehen. Es wird außerdem sehr windig und deutlich kühler. Den ganzen Tag bläst lebhafter bis kräftiger Nordwestwind mit Böen zwischen 40 und 60 km/h.

Regen und nur bis zu 12 Grad

Zudem ist es meist stark bewölkt und der eine oder andere Regenschauer kann durchziehen. Mit etwas Glück kann zwischendurch die Sonne durchblinzeln. Erst zum Abend hin lockern die Wolken von Westen her auf. Die Temperatur schafft nur noch 10 bis 12 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 22:07 Uhr aktualisiert