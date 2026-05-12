Insolvenz: Österreicher arbeitet sechs Monate, sieht dafür keinen Cent

Ein Niederösterreicher hat sich nach Monaten des Wartens an die Arbeiterkammer (AK) in Gmünd (Niederösterreich) gewandt. Und das gerade noch rechtzeitig. Es ist immerhin um nicht weniger als knapp 50.000 Euro gegangen.

Sechs Monate lang hat ein Niederösterreicher gearbeitet ohne einen einzigen Cent dafür zu bekommen. Das Gehalt ist nämlich ausgeblieben, vom Chef wurde er immer wieder vertröstet. Wie die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich nun berichtet, ist sein letztes Gehalt im Juni 2025 gekommen, erst im Dezember des selben Jahres hat er sich dann auch an die Experten gewandt. „Zum Glück gerade noch rechtzeitig“, wissen diese.

Nach sechs Monaten hätten Ansprüche verloren gehen können

Der Grund liegt in der Verfallsfrist im Handels-Kollektivvertrag. Diese liegt nämlich bei sechs Monaten, danach könnten Ansprüche verloren gehen. Den Niederösterreicher haben die AK-Experten bei seinem vorzeitigen Austritt unterstützt und gleichzeitig sowohl offenes Gehalt, als auch anteilige Sonderzahlungen, Resturlaub und Kündigungsentschädigung eingefordert. Es ging immerhin um nicht weniger als knapp 50.000 Euro.

„Wenn ein Unternehmen länger das Entgelt nicht zahlen kann…“

Da das Unternehmen Insolvenz anmeldete, wurden die Ansprüche beim Insolvenzentgeltfonds eingebracht, so die AK. Und der Gmünder Bezirksstellenleiter Jürgen Binder warnt abschließend noch: „Wenn ein Unternehmen länger das Entgelt nicht zahlen kann, bitte nach spätestens zwei Monaten zur Beratung kommen und nicht sechs Monate zuwarten. Dann kann schon ein Teil der Ansprüche verfallen sein.“