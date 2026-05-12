Purkersdorf: Drei Hasen in Box auf Parkplatz gefunden

Die Polizei Purkersdorf (Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich) sucht nach den Besitzern dreier Kaninchen, die auf einem Parkplatz in einer Box aufgefunden wurden.

Diese Kaninchen wurden in der Park-&-Ride-Anlage Purkersdorf gefunden. Sie wurden vermutlich einfach ausgesetzt.

Diese Kaninchen wurden in der Park-&-Ride-Anlage Purkersdorf gefunden. Sie wurden vermutlich einfach ausgesetzt.

Am Montag, den 11.05.2026 wurde bei der Park-&-Ride-Anlage Purkersdorf (Tullnerbachstraße) eine Box mit drei Hasen aufgefunden. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes der Tiere sowie der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass diese ausgesetzt worden waren. Nun wird nach den Besitzern gesucht. Mit einem Facebook-Posting macht die Polizei auf den Fall aufmerksam.

Hinweise der Polizei melden

Wenn jemand einen Hinweis auf den oder die Besitzer hat, dann bitte umgehend an die Polizeiinspektion Purkersdorf unter der Telefonnummer 059133 3233 wenden.