Skip to content
Region auswählen:
/ ©PI Purkersdorf
auf dem bild von 5min.at sind drei kaninchen zu sehen.
Diese Kaninchen wurden in der Park-&-Ride-Anlage Purkersdorf gefunden. Sie wurden vermutlich einfach ausgesetzt.
Purkersdorf
12/05/2026
Ausgesetzt?

Purkersdorf: Drei Hasen in Box auf Parkplatz gefunden

Die Polizei Purkersdorf (Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich) sucht nach den Besitzern dreier Kaninchen, die auf einem Parkplatz in einer Box aufgefunden wurden.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

Am Montag, den 11.05.2026 wurde bei der Park-&-Ride-Anlage Purkersdorf (Tullnerbachstraße) eine Box mit drei Hasen aufgefunden. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes der Tiere sowie der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass diese ausgesetzt worden waren. Nun wird nach den Besitzern gesucht. Mit einem Facebook-Posting macht die Polizei auf den Fall aufmerksam.

Hinweise der Polizei melden

Wenn jemand einen Hinweis auf den oder die Besitzer hat, dann bitte umgehend an die Polizeiinspektion Purkersdorf unter der Telefonnummer 059133 3233 wenden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: