Crash in Mödling: Alle Beteiligten erleiden Verletzungen

Ein schwerer Unfall mit einem Auto und einem Kleintransporter ereignete sich am Montagnachmittag in Mödling (Niederösterreich). Alle drei am Unfall beteiligten Personen werden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der 87-jährige Beifahrer der Pensionistin wurde ins Klinikum Donaustadt geflogen, die 81-Jährige Lenkerin sowie der 58-Jährige Lenker des Kleintransporters wurden ins Landesklinikum Baden gebracht.

Der 87-jährige Beifahrer der Pensionistin wurde ins Klinikum Donaustadt geflogen, die 81-Jährige Lenkerin sowie der 58-Jährige Lenker des Kleintransporters wurden ins Landesklinikum Baden gebracht.

Ein 58-jähriger Mann aus dem 12. Wiener Gemeindebezirk lenkte am Montag, den 11. Mai 2026 gegen 14.40 Uhr einen Kleintransporter auf der A21 aus Richtung Knoten Vösendorf kommend in Fahrtrichtung St. Pölten. Bei der Abfahrt Brunn am Gebirge verließ der Mann die Autobahn, um nach links auf die B12a in Richtung Brunn am Gebirge abzubiegen.

Kollision mit dem Auto einer Pensionistin

Zur gleichen Zeit war eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Gänserndorf mit ihrem Auto auf der B12a aus Richtung Brunn am Gebirge in Fahrtrichtung Wien 23 unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung der B12a mit der A21 kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei das Auto seitlich in den Kleintransporter prallte.

Beifahrer der Pensionistin mit Rettungshubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen

Der 87-jährige Beifahrer der Dame erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen. Sowohl die 81-jährige Auto-Lenkerin als auch der 58-jährige Lenker des Kleintransporters wurden durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Baden verbracht.