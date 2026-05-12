Im Zug: Frau stiehlt Handtasche, Mann kann Diebin aufhalten

In einem Zug nach Bratislava konnten Beamte der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof am Montag Vormittag eine 27-jährige festnehmen, nachdem sie versuchte, schweren Diebstahl zu begehen.

Auf frischer Tat wurde die Diebin ertappt. Sie war gerade dabei, einer Touristin die eine teure Handtasche zu stehlen.

Auf frischer Tat wurde die Diebin ertappt. Sie war gerade dabei, einer Touristin die eine teure Handtasche zu stehlen.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die Frau eine hochpreisige Handtasche samt wertvollem Inhalt im Gesamtwert von rund 64.000 Euro aus der Tragetasche einer 52-jährigen amerikanischen Touristin entwendete, während diese ihr übriges Gepäck im Zugabteil

verstaute.

Ehemann der Touristin konnte die Frau festhalten

Der Ehemann des Opfers konnte die mutmaßliche Täterin, die bereits die Flucht antreten wollte, anhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Zuge der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem einen mutmaßlich gestohlenen Reisepass eines weiteren amerikanischen Touristen. Dieser konnte dem ebenfalls im Zug befindlichen

55-Jährigen ausgefolgt werden.