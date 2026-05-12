Wegen versuchten Mordes gesuchter Mann in Wien-Meidling festgenommen

Gegen ihn lief ein internationaler Haftbefehl: Im Vorjahr soll der Mann irakischer Herkunft einen Mordversuch in Ungarn verübt haben. Nun klickten an seinem Arbeitsplatz in Wien die Handschellen.

Nach rund einem Jahr Suche nun der Erfolg: Die Sondereinheit WEGA stürmt den Arbeitsplatz des Verdächtigen und nimmt ihn fest.

Nach rund einem Jahr Suche nun der Erfolg: Die Sondereinheit WEGA stürmt den Arbeitsplatz des Verdächtigen und nimmt ihn fest.

Im Zuge intensiver Ermittlungen ist es Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien gelungen, einen wegen des Verdachts eines im Jahr 2025 in Ungarn verübten versuchten Mordes international gesuchten Mann in Wien auszuforschen.

WEGA-Einsatz direkt am Arbeitsplatz

Aufgrund eines aufrechten Europäischen Haftbefehls wurde der 27-jährige irakische Staatsangehörige gestern Vormittag im Zuge eines koordinierten Zugriffs mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA an seinem Arbeitsplatz in Wien-Meidling festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.