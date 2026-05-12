Brau Union versorgt Wien von Schwechat aus elektrisch mit Bier

Die Brau Union Österreich hat für die Anschaffung von insgesamt 24 neuer E-LKW eine Förderung des Mobilitätsministeriums in der Höhe von 4,2 Millionen Euro zugesagt bekommen. Acht dieser E-LKW sind bereits im Einsatz.

Mit der Umrüstung der eigenen LKW-Flotte am Standort Schwechat auf insgesamt 8 E-LKW hat die Brau Union Österreich nun einen weiteren Schritt zur Reduktion von CO2-Emissionen gesetzt. Seit Ende 2025 versorgt die Union mehrere Wiener Gebiete, hauptsächlich innerhalb des Gürtels sowie im 15. und 19. Wiener Gemeindebezirk, vom Standort Schwechat aus elektrisch mit Bier. Insgesamt werden bereits rund 23 Prozent der Gesamtflotte für die Bierauslieferung von Schwechat aus mit E-Antrieb betrieben.

Zum Laden setzt man auf Öko-Strom aus Österreich

Auch die Infrastruktur am Standort wurde erneuert. Für die Ladung der Elektro-LKW in Schwechat bezieht die Brau Union ausschließlich erneuerbaren Strom aus Österreich. Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) bei einem Lokalaugenschein in Schwechat : „Ich freue mich, dass zahlreiche Betriebe in Österreich den Weg zur E-Mobilität auch im Schwerverkehr beschreiten. Im Zuge unseres Programms eMOVE Austria konnten wir die Brauunion bei ihrer Anschaffung von 24 E-LKW mit rund 4,2 Mio. Euro unterstützen. Das ist ein klares Signal dieser Bundesregierung für die Mobilitätswende und auch der Beweis dafür, dass E-Mobilität im Nutzfahrzeugbereich angekommen ist!“

Förderung in Höhe von 4,2 Millionen Euro

Das Mobilitätsministerium unter der Führung von Bundesminister Peter Hanke investiert mit dem E-Mobilitätsprogramm „eMOVE Austria“ massiv in den Umstieg auf emissionsfreien Verkehr. Die Brau Union Österreich hat für die Anschaffung von insgesamt 24 neuer E-LKW eine Förderung des Mobilitätsministeriums in der Höhe von 4,2 Millionen Euro zugesagt bekommen. Acht dieser E-LKW sind bereits von der Brauerei Schwechat aus im Einsatz, wovon sich Minister Hanke selbst ein Bild machen konnte. 16 weitere E-LKW werden in den nächsten Monaten in der Logistikflotte an mehreren Standorten eingesetzt, um die emissionsreduzierte Bierauslieferung österreichweit auszubauen.