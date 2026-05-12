Urteil: Acht Monate bedingt für Anja Windl

Das Verfahren der Staatsanwaltschaft Wien gegen frühere Mitglieder der "Letzten Generation" wurde am Dienstag fortgesetzt. Die deutsche Klimaaktivistin Anja Windl wurde zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt.

Verfahren gegen Mitglieder der ehemaligen "Letzten Generation": Es gab vier Schuldsprüche und einen Freispruch - das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Verfahren gegen Mitglieder der ehemaligen "Letzten Generation": Es gab vier Schuldsprüche und einen Freispruch - das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Angeklagt wegen Sachbeschädigung, beziehungsweise schwerer Sachbeschädigung sind fünf ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten – darunter auch die 29-jährige Anja Windl. „Der Protest war in dieser Situation notwendig“, sagte sie laut Medienberichten am Dienstag vor der Richterin. Ihr Urteil lautet acht Monate bedingte Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Protestaktionen mit Mumienhänden

Die Hauptvorwürfe gegen Windl: Protestaktionen mit sogenannten Mumienhänden, also Sand und Superkleber. Eine solche Aktion hatte sich unter anderem am 20. November 2023 auf der A2, der Südautobahn, zugetragen. Auch in Deutschland habe sich Windl mehrmals mit „Mumienhänden“ auf Straßen befestigt, dort sei sie laut eigenen Angaben allerdings immer „ratz-fatz“ mit Hammer und Meißel gelöst worden. Sie selbst bekannte sich nicht schuldig.

Von Feuerwehren Wiener Neudorf und Traiskirchen von Straße gestemmt

Windl und weitere Aktivistinnen und Aktivisten mit „Mumienhänden“ waren damals von den Feuerwehren Wiener Neudorf und Traiskirchen von der Straße gestemmt worden. Nach einer ähnlichen Aktion am Wiener Ring einen Tag später wurde sie festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Eine U-Haft wurde aber letztendlich doch nicht verhängt. Schon damals sorgte eine Weisung des Justizministeriums an die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang für viel Diskussionsstoff.