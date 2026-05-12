S80: Ausbau der Wiener Verbindungsbahn beginnt

Der Ausbau der Wiener Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling beginnt im September. Im Zuge der Arbeiten soll die Strecke modernisiert und ein 15-Minuten-Takt ermöglicht werden. Eine mehrmonatige Sperre ist vorgesehen.

Nach Abschluss der Evaluierungen und der behördlichen Genehmigung beginnen die ÖBB im September 2026 mit den Hauptarbeiten zur Attraktivierung der Verbindungsbahn. Gestartet wird im Nordabschnitt zwischen Wien Hütteldorf und Schrutkagasse, im Mittelpunkt der ersten Bauetappe steht die neue Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße.

Zusätzliche Haltestellen

Das teilten ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel und Karin Zipperer, Sprecherin der Geschäftsführung der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH, bei einer Pressekonferenz mit. Mit dem Projekt sollen unter anderem bessere Verbindungen im Wiener S-Bahn-Netz, mehr Barrierefreiheit und zusätzliche Haltestellen entstehen.

Ersatzangebot mit Bussen

Für die Fahrgäste und Anrainer sind während der Bauzeit auch Einschränkungen vorgesehen. Die S80 wird in mehreren Bauphasen nur eingeschränkt geführt, parallel richten die ÖBB ein Ersatzangebot mit Bussen ein. Ab Sommer 2026 fahren diese zunächst zwischen Wien Hütteldorf und Wien Meidling, ab September wird das Angebot an Werktagen verdichtet.

Abschluss vermutlich 2036

Im Nordabschnitt wird die Trasse künftig in Hochlage geführt. Dadurch können Eisenbahnkreuzungen aufgelassen und barrierefreie Querungen geschaffen werden. Außerdem werden die Haltestellen Wien Speising und Stranzenbergbrücke angepasst beziehungsweise neu errichtet. Der Viertelstundentakt der S80 ist erst nach Abschluss der gesamten Arbeiten möglich, laut ÖBB voraussichtlich ab 2036.