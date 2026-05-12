Hanna spendet Stammzellen: „Dankbar für meine Gesundheit“

Hanna (26) aus Wien bestellte sich bereits 2023 online ein Typisierungsset nach Hause und ließ sich so ganz einfach als Stammzellspenderin registrieren. Nun schenkte sie einem Mann aus Westeuropa neue Hoffnung auf Leben.

Hanna (26) aus Wien bestellte sich 2023 online ein Typisierungsset nach Hause und ließ sich so ganz einfach als Stammzellspenderin registrieren. Sie schenkte einem Mann aus Westeuropa neue Hoffnung auf Leben. Als der Anruf von Geben für Leben kam, sei für sie vieles zusammengekommen: Freude, Hoffnung und Nervosität. Die Möglichkeit, tatsächlich als Stammzellspenderin infrage zu kommen, sei ihr sehr einfühlsam mitgeteilt worden, erzählt Hanna in ihrem Erfahrungsbericht.

Positiver Erfahrungsbericht

In den darauffolgenden Monaten wurde sie sowohl von Geben für Leben als auch im AKH Wien betreut. Die Organisation beschreibt die Begleitung als herzlich, professionell und sehr empathisch. Auch der Tag der Spende selbst sei für Hanna eine durchweg positive Erfahrung gewesen. „Ich bin unglaublich dankbar für meine Gesundheit, die mir die Möglichkeit gibt, einen anderen Menschen in einem schweren Kampf zu unterstützen“, berichtet sie.