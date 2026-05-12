Wieder mehr Sonne am Mittwoch in Wien

Zur Wochenmitte scheint anfangs die Sonne, im Laufe des Vormittags kommen aus Norden dichtere Wolken auf. Sie sollten sich bis zum Abend aber wieder lichten.

Sonne und Wolken rund um das Wiener Rathaus. Es bleibt meist trocken und zum Abend hin lockert es auf.

Sonne und Wolken rund um das Wiener Rathaus. Es bleibt meist trocken und zum Abend hin lockert es auf.

Der Morgen beginnt sehr frisch bei rund 6 Grad. Im Laufe des Tages wird es dann aber wieder wärmer und auch sonniger – und das auch überwiegend trocken. Aus den Wolken, die im Tagesverlauf auftauchen, wird es eher nicht regnen.

Wind legt wieder einen Zahn zu

Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlicher Richtung. Die Temperatur kann etwas zulegen und steigt auf 15 bis 18 Grad.