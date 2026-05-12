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Wieder mehr Sonne am Mittwoch in Wien
Zur Wochenmitte scheint anfangs die Sonne, im Laufe des Vormittags kommen aus Norden dichtere Wolken auf. Sie sollten sich bis zum Abend aber wieder lichten.
Der Morgen beginnt sehr frisch bei rund 6 Grad. Im Laufe des Tages wird es dann aber wieder wärmer und auch sonniger – und das auch überwiegend trocken. Aus den Wolken, die im Tagesverlauf auftauchen, wird es eher nicht regnen.
Wind legt wieder einen Zahn zu
Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlicher Richtung. Die Temperatur kann etwas zulegen und steigt auf 15 bis 18 Grad.
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