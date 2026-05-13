Eurovision Song Contest: Diese zehn Länder stehen im Finale

Das erste Halbfinale ist geschlagen, zehn Acts sind beim Eurovision Song Contest ins Finale aufgestiegen. Hier erfahrt ihr ganz genau, wer das war.

Im ersten von zwei Halbfinale haben die Favoriten jeweils überzeugt und sich durchsetzen können. So konnten etwa die Quotenfavoriten Finnland und Griechenland früh aufatmen, auch Moldawien, die den Abend starteten, hatte keine Probleme. Eher überraschend dagegen waren die Aufstiege von Polen und Belgien, die beide ursprünglich eher als Wackelkandidaten galten. Nicht mit im Finale am kommenden Samstag, 16. Mai 2026, wird jedenfalls der ganz große Star der Show sein. Boy George, der von Senhit und San Marino mit nach Wien gebracht wurde und im Laufe des Songs plötzlich aus der UFO-artigen Discokapsel gestiegen kam, konnte nicht mehr den Ausschlag in Richtung Finale geben. Wer es aus dem ersten Halbfinale nun aller ins Finale geschafft hat, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Länder sind am Samstag im Eurovision Song Contest-Finale mit dabei: Moldawien mit „Viva, Moldova!“

Schweden mit „My System“

Kroatien mit „Andromeda“

Griechenland mit „Ferto“

Finnland mit „Liekinheitin“

Israel mit „Michelle“

Belgien mit „Dancing on the Ice“

Litauen mit „Sólo Quiero Más“

Polen mit „Pray“

Serbien mit „Kraj mene“

©ORF / Roman Zach-Kiesling | Das erste Halbfinale… ©ORF / Roman Zach-Kiesling | …beim diesjährigen Eurovision Song Contest… ©ORF / Roman Zach-Kiesling | …hatte so einiges zu bieten. ©ORF / Roman Zach-Kiesling | Zehn Länder… ©ORF / Roman Zach-Kiesling | …sind nun aufgestiegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 06:46 Uhr aktualisiert