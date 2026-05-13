Skip to content
Region auswählen:
/ ©ORF / Thomas Ramstorfer
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Song Contest Bühne.
Zehn Acts sind vom Halbfinale ins Finale aufgestiegen.
Wien
13/05/2026
Erstes Halbfinale

Eurovision Song Contest: Diese zehn Länder stehen im Finale

Das erste Halbfinale ist geschlagen, zehn Acts sind beim Eurovision Song Contest ins Finale aufgestiegen. Hier erfahrt ihr ganz genau, wer das war.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)

Im ersten von zwei Halbfinale haben die Favoriten jeweils überzeugt und sich durchsetzen können. So konnten etwa die Quotenfavoriten Finnland und Griechenland früh aufatmen, auch Moldawien, die den Abend starteten, hatte keine Probleme. Eher überraschend dagegen waren die Aufstiege von Polen und Belgien, die beide ursprünglich eher als Wackelkandidaten galten. Nicht mit im Finale am kommenden Samstag, 16. Mai 2026, wird jedenfalls der ganz große Star der Show sein. Boy George, der von Senhit und San Marino mit nach Wien gebracht wurde und im Laufe des Songs plötzlich aus der UFO-artigen Discokapsel gestiegen kam, konnte nicht mehr den Ausschlag in Richtung Finale geben. Wer es aus dem ersten Halbfinale nun aller ins Finale geschafft hat, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Länder sind am Samstag im Eurovision Song Contest-Finale mit dabei:

  • Moldawien mit „Viva, Moldova!“
  • Schweden mit „My System“
  • Kroatien mit „Andromeda“
  • Griechenland mit „Ferto“
  • Finnland mit „Liekinheitin“
  • Israel mit „Michelle“
  • Belgien mit „Dancing on the Ice“
  • Litauen mit „Sólo Quiero Más“
  • Polen mit „Pray“
  • Serbien mit „Kraj mene“
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den italienischen Act beim Song Contest Halbfinale Nummer 1.
©ORF / Roman Zach-Kiesling |
Das erste Halbfinale…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen schillernden Act beim Song Contest Halbfinale Nummer 1.
©ORF / Roman Zach-Kiesling |
…beim diesjährigen Eurovision Song Contest…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen glitzernden Act beim Song Contest Halbfinale Nummer 1.
©ORF / Roman Zach-Kiesling |
…hatte so einiges zu bieten.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen weiteren Act beim Song Contest Halbfinale Nummer 1.
©ORF / Roman Zach-Kiesling |
Zehn Länder…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Act beim Song Contest Halbfinale Nummer 1.
©ORF / Roman Zach-Kiesling |
…sind nun aufgestiegen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 06:46 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: