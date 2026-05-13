Schwerer Unfall: 84-Jähriger will LKW überholen, dann biegt dieser ab

Als ein 84-jähriger Autofahrer gerade zwei LKW auf der L2156 in Tulln (Niederösterreich) überholte, wollte einer der beiden abbiegen. Es kam zur Kollision, der Lenker musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Der schwere Unfall ereignete sich Dienstagnachmittag, am 12. Mai 2026 gegen 15.40 Uhr. Der Lenker des vorderen LKW, ein 37-jähriger Niederösterreicher, wollte gerade in dem Moment nach links abbiegen, als er von einem 84-jährigen Autofahrer überholt wurde. Er setzte den Blinker, während des Abbiegevorgangs kam es dann jedoch zur Kollision des Autos mit dem LKW. Das Auto wurde dabei in eine Betriebseinfahrt geschleudert und überschlug sich in weiterer Folge. Der 84-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen werden.