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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ums Leben gekommen.
15. Bezirk/Wien
13/05/2026
Mulde pendelte aus

Schrecklicher Arbeitsunfall in Wien: Arbeiter gegen Mauer gedrückt – tot

Bei einem Arbeitsunfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Dienstagmittag ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Der Mann wurde gegen eine Hausmauer gedrückt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Der tödliche Vorfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Wien am Dienstag, dem 12. Mai 2026, gegen 11.45 Uhr. Nach Gartenpflegearbeiten sollte eine Mulde abgeholt werden. Dafür befestigte der 43-jährige Mitarbeiter der zuständigen Firma die Mulde an seinem Lkw. Während des Anhebens stand der Mann zwischen der Mulde und einer Hausmauer. Dabei dürfte die Mulde ausgependelt sein. Der Arbeiter wurde gegen die Mauer gedrückt und schwer verletzt. Die Berufsrettung Wien rückte sofort an und versorgte den Mann notfallmedizinisch. Trotz aller Maßnahmen konnte ihm jedoch nicht mehr geholfen werden. Der 43-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen laufen

Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert und war ebenfalls vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt nun das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West. „Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.

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