Scheibe eingeschlagen: Drogen-Deal in Wien endet mit wilder Festnahme

Nachdem ein Hinweis eingegangen war, wonach ein 35-jähriger kroatischer sowie ein 44-jähriger serbischer Staatsangehöriger mit einer größeren Menge Suchtmittel handeln sollen, wurden die beiden Männer von Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS) observiert.

Spetaktulärer Fluchtversuch

Im Zuge der Observation konnten die Beamten beobachten, wie bei einem Treffen mit einem weiteren Mann Bargeld übergeben wurde. Während die beiden Tatverdächtigen weiter observiert wurden, hielten weitere Beamte den bislang unbekannten Mann nach dem Treffen an. Dieser versuchte zuvor noch, mit einem Pkw zu flüchten. Um die Flucht zu verhindern und den Mann festzunehmen, mussten die Beamten die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlagen und erhebliche Körperkraft anwenden, da der Mann massiv Widerstand leistete. Bei dem Festgenommenen, einem 41-jährigen österreichischen Staatsbürger, stellten die Beamten Bargeld in Höhe von 5.865 Euro sicher.

Vieles sichergestellt

Zwischenzeitlich wurden auch der 35- sowie der 44-Jährige angehalten. In deren Pkw fanden die Beamten rund ein Kilogramm Kokain, drei gefälschte Ausweise, eine geringe Menge Marihuana sowie Bargeld in Höhe von 10.190 Euro. Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden darüber hinaus weitere 16,2 Gramm Kokain, Bargeld in Höhe von 22.700 Euro, ein Teleskopschlagstock sowie eine Faustfeuerwaffe sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.