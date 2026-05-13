Betrunkener Mann randaliert in Asia-Supermarkt und greift Polizisten an

Ein alkoholisierter Mann randalierte am Dienstagabend in einem Asia-Supermarkt in Wien-Margareten. Er pöbelte Kunden an, warf Gegenstände herum und griff schließlich auch einen Beamten an.

Der Vorfall ereignete sich am 12. Mai gegen 20.30 Uhr in Wien-Margareten. Weil ein Mann in einem Asia-Supermarkt laut herumschrie, Kunden anrempelte und Gegenstände durch das Geschäft warf, verständigten Zeugen den Polizeinotruf. Als Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse eintrafen, kam ihnen der Mann bereits auf der Fahrbahn entgegen. Laut Polizei war der 55-Jährige deutlich alkoholisiert und verhielt sich von Beginn an aggressiv.

Situation eskalierte bei Polizeieinsatz

Auch gegenüber den einschreitenden Beamten wurde der Mann zunehmend aggressiver. Laut Landespolizeidirektion Wien forderte er die Polizisten auf, ihn „mitzunehmen“. Kurz darauf eskalierte die Situation weiter. Der 55-jährige österreichische Staatsbürger erfasste plötzlich einen Beamten im Bereich der Schutzweste am Hals und versuchte, ihn zu Boden zu reißen. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin unter Anwendung von Körperkraft fest. „Ein Alkotest war aufgrund des Zustandes des Mannes nicht möglich“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.